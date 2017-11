Morreu dirigente que conseguiu melhores resultados de sempre no andebol em Almeirim

Faleceu a antiga Dirigente Domitilia Fernandes, que foi uma das “caras” visíveis e das mais importantes do projeto do Andebol no União Futebol Clube de Almeirim entre as décadas de 80 e 90, do século passado.

Domitilia Fernandes e o marido (Manuel Beirão) foram durante muitos anos dirigentes do clube, acompanhando as filhas Sofia e Filipe, e estiveram ligados diretamente aos maiores feitos do desporto almeirinense: participação primeira divisão andebol feminino, participação provas europeias e conquista da Taça de Portugal.

O funeral realiza-se em Almeirim este sábado, dia 3 outubro, pelas 16h.

O U. Almeirim disse estar de luto pela morte de Domitilia Fernandes.