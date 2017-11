Apelo para recolha de materiais de construção para vítimas dos incêndios

Arrancou na passada sexta-feira, 3 de novembro, mais um apelo para a recolha de materiais de construção para as vítimas afetadas pelos incêndios no passado mês de outubro, no centro de país.

Os bens recolhidos terão como destino os concelhos de Oliveira do Hospital, Tábua, Arganil e Pampilhosa da Serra.

O grupo responsável pela recolha apela à dádiva de materiais de construção tais como: telhas, areia, cimento, tintas, pincéis, enchadas, serrotes e motosserras.

Os eletrodomésticos de pequeno e médio porte também são necessários às populações afetadas.

Bens alimentares para animais são essenciais como rações, palha, milho, entre outros.

De relembrar que a recolha de bens alimentares, vestuário e águas já não são necessários pelo que a acomodação desse tipo de doações está a ser recusada.

Os locais de recolha são os Bombeiros Voluntários de Almeirim e Municipais de Santarém e a sede dos Escuteiros de Fazendas de Almeirim.

Em caso de dúvida deve contactar o número 910072488.