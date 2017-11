O CADCA conseguiu a segunda vitória consecutiva,em mais um grande jogo com o excelente resultado para a equipa almeirinense que venceu 3-0, em jogo a contar para o Campeonato Amador.

No final do primeiro mês de Campeonato Amador Futsal Santarém/AFS, o CADCA encerra com o saldo de duas vitórias e duas derrotas e sete golos marcados e sete sofridos.