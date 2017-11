U. Almeirim empata frente ao Tomar. Fazendense ganha em Abrantes

Os clubes do concelho de Almeirim tiveram sortes diferentes na 6ª jornada do Campeonato Distrital da 1ª divisão. O Fazendense venceu na deslocação a Abrantes e o União de Almeirim não foi além do empate em Tomar.

O clube de Fazendas de Almeirim ganhou no terreno da UD Abrantina por 3 a 1, com golos de Isas, Luís e Bernardo Rama. O União de Almeirim não foi além de um empate em casa por 1 a 1. O golo dos almeirinenses foi apontado por Kiko.

Depois desta vitória, o Fazendense ultrapassou o União de Almeirim na quarta posição na tabela classificativa, passando a somar 12 pontos mais um que a equipa da cidade de Almeirim.

Já no Campeonato Distrital da 2ª divisão o Benfica do Ribatejo enfrentou o candidato União de Santarém onde foi goleado por 4 a 1. O único golo do Benfica do Ribatejo foi marcado por João Costa.

O Clube de Futebol de Benfica do Ribatejo segue na 7ª posição da tabela, com quatro pontos somados em quatro jogos.