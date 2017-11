Escola de Benfica do Ribatejo promoveu ação de solidariedade para as vítimas do incêndios

Os alunos, professores e auxiliares do Jardim de Infância e da Escola Básica de Benfica do Ribatejo doaram bens e utensílios às populações do concelho de Tábua, um dos concelhos recentemente devastado pelos incêndios.

Num primeiro momento os profissionais do estabelecimento de ensino contactaram os Bombeiros Voluntários de Tábua – Midóes – Oliveirinha, para perceber quais os bens e utensílios que seriam necessários às populações afetadas. Os alunos e profissionais do Jardim de Infância e da Escola Básica de Benfica divulgaram a mensagem às famílias e à população conseguindo angariar diverso tipo de utensílios como loiça, material para cozinhas, produtos de limpeza, entre outros.

Depois do apelo, as Educadoras e a Animadora do Jardim de Infância, no passado dia 4 de novembro, deslocaram-se a Tábua para entregar os bens às famílias que deles necessitavam.

Os colaboradores do Jardim de Infância e da Escola Básica de Benfica do Ribatejo esclarecem que esta motivação solidária “cumpre-nos fazer chegar àqueles que sofrem, uma ajuda que ambicionamos ser de alguma forma reconfortante para o renascimento pretendido”. O estabelecimento de ensino agradece também a colaboração “dos pais dos meninos do Jardim de Infância de Benfica do Ribatejo, Escola Primária e comunidade em geral, pela grande adesão a esta nobre causa”.