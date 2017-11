Futsal: Meninas de Almeirim vencem líder

Adriana Rebelo bisou e Ritinha fez outro golo na vitória do Futalmeirim sobre o Vitória de Santarém.

Depois da passagem à segunda eliminatória da taça de Portugal, as jogadoras seniores femininas do Futalmeirim conseguiram uma importante vitória na deslocação a Santarém onde defrontaram a primeira classificada do campeonato e actual detentora do título, vencedora da taça do Ribatejo e Super Taça.

Esta foi a primeira vitória da equipa almeirinense que agora tem três pontos, enquanto que o Vitória de Santarém e o CADE lideram com seis.

Esta fase da competição tem 12 jornadas e termina a 3 março de 2018.