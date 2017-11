Tenistas de Almeirim conquistam etapa do Smashtour

Ravi Silva e José Miguel Rodrigues venceram o escalão vermelho e o escalão verde, respectivamente, da etapa do Entroncamento do circuito Smashtour, um circuito de descoberta de novos talentos, promovido pela Federação Portuguesa de Ténis.

Ravi Silva, com apenas 7 anos, tornou-se o jogador mais novo de sempre da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim a vencer um torneio do calendário oficial da Federação Portuguesa de Ténis. Na final, o tenista almeirinense venceu Miguel Marques, da Covilhã, por 10/5.

Já José Miguel Rodrigues conquistou o escalão verde, conseguindo também a sua primeira vitória no circuito Smashtour. Na final, o tenista da Associação 20kms de Almeirim venceu Martim Salvador, do Ténis Clube Tomar, por 4/2.

Os tenistas almeirinenses conquistaram assim dois dos três escalões em disputa, com referência ainda às participações de Lourenço Trindade, Gabriela Rodrigues, Rui Tavares e Bernardo Medina.

O circuito Smashtour integra o Plano Nacional de Detecção de Talentos da Federação Portuguesa de Ténis. Com os resultados acumulados do ano, José Miguel Rodrigues e Lourenço Trindade vão disputar no próximo fim-de-semana o Masters Inter-regional do circuito (que existe apenas no escalão verde), que se joga no Jamor.