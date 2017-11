Almeirim a “Formar para o Futuro”

José Carreira, Diretor do Agrupamento de Escolas de Almeirim a iniciar o seu segundo mandato, fez um balanço do início de ano letivo 2017/2018 nas escolas desta unidade orgânica. Esta instituição que completou cinco anos de existência no passado dia 28 de junho continua a laborar tendo como lema, “Formar para o Futuro”, procurando preparar de forma “íntegra” todos os alunos do concelho, desde o pré-escolar até final da escolaridade obrigatória, de forma a continuarem estudos universitários ou a ingressarem no mercado de trabalho com sucesso.

Nesta fase da sua existência, pretende-se consolidar práticas e métodos de ensino iniciados aquando da constituição do agrupamento (28-06/2012) que sustentem e promovam, quer os bons resultados em termos da avaliação externa feita pela Inspeção Geral da Educação no ano letivo anterior, quer os bons resultados individuais dos alunos. Estes vão ao encontro da satisfação pelo serviço prestado pelas várias escolas em todos os níveis de ensino lecionados, desde o pré-escolar ao ensino secundário. De destacar que esta melhoria no serviço também se tem feito sentir na diminuição do número de alunos que procuram prosseguir estudos do ensino secundário em outros concelhos. Para o diretor, este facto resulta inequivocamente do trabalho de todos os elementos da comunidade, o que o satisfaz bastante, dado considerar ser um enorme passo para alcançar o primeiro grande objetivo definido aquando da agregação de escolas feita em 2012.

Esse objetivo, que consistia em travar a saída de alunos a meio do seu percurso escolar obrigatório para outros concelhos, nomeadamente Santarém, tem sido alcançado, quer com a valorização da confiança e da imagem nas escolas, quer graças à qualidade dos resultados escolares obtidos. De salientar por isso o reforço da confiança dos encarregados de educação no nosso trabalho, tanto dos alunos da freguesia de Almeirim como da freguesia das Fazendas de Almeirim que este ano optaram inequivocamente pela Escola Secundária Marquesa de Alorna (ESMA).

Apraz-nos ter no ensino secundário uma população escolar de destaque, sendo de realçar os excelentes resultados alcançados pelos vários alunos que terminaram no ano letivo passado o 12º ano e que lhes permitiu entrar para faculdades de Medicina e “Técnico” por exemplo, para frequentar cursos onde só entram os melhores e mais preparados pelo ensino secundário.

No desporto escolar, o agrupamento de Almeirim tem em funcionamento nove grupos equipa, distribuídos por várias modalidades. Os resultados dos nossos alunos nos quadros competitivos foram excelentes, conquistando medalhas desportivas em todos os níveis de competição nas várias modalidades em representação do agrupamento, tanto a nível distrital como nacional.

A ESMA mantém, no presente ano, o funcionamento das quatro áreas de ensino regular (Humanidades, Ciências e Tecnologias, Socioeconómicas e Artes) e no âmbito do Ensino Profissional oferece os cursos de técnicos de: Apoio à Gestão Desportiva, Desporto, Multimédia, Comércio, Apoio à Infância e Proteção Civil. As escolas do Ensino Básico, para além da oferta curricular regular também oferecem atividades de complemento do currículo que passam por: Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), Componente de Animação e Apoio à Família (CAAF), Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) e um número alargado de Clubes e Projetos que enriquecem a formação global dos alunos e permitem auxiliar as famílias na gestão dos horários.

O Diretor considera que Almeirim apresenta assim uma muito boa e completa oferta educativa ao nível do Ensino Público, procurando em conjunto com os parceiros educativos, com destaque para a Câmara Municipal de Almeirim e Associação de Pais dos Alunos do Ensino Oficial de Almeirim trabalhar para a melhoria da qualidade de ensino e a satisfação de alunos e famílias.