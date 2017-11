Cadetes de Almeirim iniciam a época a vencer

Disputou-se em Mação, no passado dia 4 de Novembro, o primeiro torneio do Circuito Distrital de Cadetes da época 2017/2017. Este torneio contou com a presença de 107 nadadores em representação de 11 Clubes.

A Secção de Natação da Associação Vinte Quilómetros de Almeirim fez-se representar por nove atletas que conquistaram 18 lugares de pódio (6 primeiros, 6 segundos e 6 terceiros). Com estes resultados, o clube de Almeirim alcançou o primeiro lugar na lista das equipas com mais lugares de pódio, seguido pelo CCD de Salvaterra de Magos e pelo CLAC que obtiveram 9 lugares de pódio. A Associação 20 Km de Almeirim, foi também o Clube que obteve o maior número de primeiros lugares e o maior número de segundos lugares.

Em Cadetes B, o nadador João Pinto venceu todas as provas individuais em que participou, registando o tempo de 37,26 segundos nos 50 Livres e 49,45 segundos nos 50 Bruços. Afonso Duarte conquistou o 3º lugar nos 50 Costas e o Francisco Gonçalves obteve a mesma classificação nos 50 Mariposa.

Duarte Cravo, Cadete A, conquistou um lugar de pódio em todas as provas individuais que disputou: saiu vencedor nos 50 Livres e nos 100 Estilos e ainda foi 2º na prova de 50 Bruços. Gonçalo Ferreira, seu colega de equipa e de escalão, conquistou dois terceiros lugares nos 50 Livres e nos 100 Estilos.

No género feminino do escalão de Cadetes A, o clube almeirinense viu duas das suas nadadoras conquistar lugares de pódio em todas as provas individuais que disputaram. Beatriz Botas venceu os 50 Mariposa, foi segunda nos 50 Livres e terceira nos 100 Estilos enquanto que Madalena Midões venceu esta última prova, foi segunda nos 50 Costas e obteve o terceiro lugar nos 50 Livres.

Também neste escalão, destacou-se a nadadora Diana Oliveira com um segundo lugar nos 100 Estilos, conseguindo

assim que os primeiros desta prova fossem totalmente ocupados por nadadores Almeirinenses.

A estafeta constituída pelos nadadores Afonso Duarte, Bárbara Cunha, Francisco Gonçalves e João Pinto conquistou o segundo lugar prova de 4 x 50 Estilos, tendo os nadadores Diana Oliveira, Duarte Cravo, Gonçalo Ferreira e João Pinto obtido o 2º lugar na estafeta de 4 x 50 Livres.