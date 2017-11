Footkart inova e utiliza bonecos em treino

O Footkart numa clara aposta na rentabilização do material de treino adquirido pela autarquia (barreira de livres) e cumulativamente na concepção de bases para os “bonecos” das barreiras idealizou através de recursos próprios uma maneira de rentabilizar os vários “bonecos” da barreira. Através da aquisição de bases individuais irá ser possível aos treinadores utilizarem no decurso dos treinos os “bonecos” em exercícios planeados e que desta tornam os mesmos mais reais.

Com o objetivo de uma melhoria exponencial do movimento que consiste em cabecear uma bola de futebol o Footkart idealizou e mandou produzir uma aparelho que permitirá no futuro aos jogadores do clube melhorarem significativamente este movimento tão importante no futebol.

“Inovações no clube que trabalha diariamente para melhorar em todos os aspetos de treino com o objetivo de potencializar as capacidades dos seus jogadores”, sublinha Vasco Carvalho a O Almeirinense.