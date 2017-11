A Importância da Participação dos Pais na Escola

Todos nós sabemos que para um desenvolvimento equilibrado dos nossos filhos, a presença e o suporte afetivo dos pais é fundamental. Este apoio assume uma importância ao longo do seu trajeto pessoal, desde a infância até à fase final da adolescência.

Também sabemos o quanto chegamos diariamente cansados a casa, com problemas e sem disponibilidade, enquanto os filhos acham que não vale a pena falar connosco, pois nunca temos tempo para os ouvir.

Como conseguimos nós gerir os nossos problemas, manter os empregos, tão importantes para o sustento da família, sem descurar o acompanhamento dos nossos filhos?

Ouvimos dizer frequentemente e até por vezes de forma empolada que os pais participam cada vez menos na vida escolar dos seus filhos, remetendo exclusivamente para a escola a tarefa de os educar. Nem todos somos iguais, mas temos de admitir que é uma realidade.

Todos temos noção, que a frequência com que os pais participam na vida escolar dos seus filhos, diminui com o seu percurso académico.

Não podemos esquecer, que a escola também é responsável pelo alheamento dos pais em relação à mesma, pois nem sempre informa claramente, ao mesmo tempo que não mobiliza os pais da melhor forma.

No entanto temos de afirmar que a educação dos nossos jovens é uma tarefa, que terá de ser assumida por todos. Como tal temos de dar as mãos, para que possamos construir relações frutuosas de cooperação para atingir o desenvolvimento integral dos jovens.

Contudo isto é necessário que os pais assumam que a sua participação na vida da escola é um direito e um dever.

Além de ser um dever cívico, a participação ativa dos pais em estruturas da escola, (Associação de Pais e no Conselho Geral), também é vista pelos filhos como uma demonstração de empenho e interesse.

É fundamental que a escola e os pais caminhem de mãos dadas, e que todos estejam do lado da solução.

Assim, só conseguiremos educar os nossos filhos como cidadãos interventivos e críticos, se dermos o exemplo.

Luís Ferreira

Associação de Pais