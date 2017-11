Custódio Castelo apresenta livro “Ao Sabor da Boca” na Igreja do Divino Espírito Santo

No primeiro dia do Festival Guitarra D’alma, 10 de novembro, Custódio Castelo apresenta na Igreja do Divino Espírito Santo o seu livro “Ao Sabor da Boca”. As entradas são gratuitas e aberta ao público em geral.

A apresentação do livro em escrita poética realiza-se pelas 21h já na próxima sexta-feira.

Ao comprar este livro está a ajudar, pois o valor reverte a favor da CRIAL, Centro de Reabilitação e Integração de Almeirim.

O Presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro e o autor do livro, Custódio Castelo convidam todos a vir assistir à apresentação de “Ao Sabor da Boca”.