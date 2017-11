Da esquerda para a direita: Voz necessária

Ao concorrer mais uma vez no concelho de Almeirim, a CDU apresentou listas de candidatos que acima de tudo colocam a sua capacidade de trabalho ao dispor das populações, através do serviço público, de quem entende que estar na política é para servir, procurando o melhor para a sua terra e para todos.

Numa campanha onde os meios não foram iguais para todos, importa enaltecer a capacidade de entrega dos candidatos e activistas da CDU durante a campanha no contacto direto. Com o seu total empenho foi possível levar a todas as freguesias, a todos os lugares do concelho, a razão das nossas propostas. Não tivemos brindes pois a nossa opção foi pelo esclarecimento, pela apresentação das nossas ideias, com o objetivo claro de dizermos às pessoas que todos ganham com a presença da CDU no concelho de Almeirim.

Não posso deixar de referir que fomos a única força política que durante o período de campanha eleitoral, foi mais além no contacto com a população, do que só o porta-a-porta. Com efeito, fizemos uma iniciativa em defesa da Vala Real, reunimos com uma associação cultural, para debater o estado de abandono do Paço Real da Ribeira de Muge, e assinalamos o Dia Mundial do Turismo junto dos comerciantes e restaurantes locais em Almeirim.

Pelo trabalho realizado, com honestidade e competência, a CDU congratula-se com o seu resultado, mantendo a sua presença nas assembleias de freguesia e na assembleia municipal, juntamente com a da vereação na Câmara. Sem deixar de realçar a voz jovem que surge na Raposa. A CDU reafirma que estará sempre comprometida com a população de Almeirim.

Sónia Colaço – CDU Almeirim