Fazendense vai a Mação para a Taça do Ribatejo. Juniores do U. Almeirim enfrentam o Samora Correia

Já foram sorteados os jogos para a Taça do Ribatejo de Seniores e Juniores da Associação de Futebol de Santarém. Os sorteios decorreram na quarta-feira, 8 de novembro, na sede da Associação, em Santarém.

O Fazendense quer voltar a conquistar o título que já obteve na época de 2015/2016, mas para o alcançar terá que enfrentar, fora de portas, a AD Mação nos oitavos de final, uma jornada a realizar no próximo dia 10 de dezembro. Se vencer o Mação, a equipa de Fazendas de Almeirim, enfrenta nos quartos de final, no dia 28 de janeiro, o vencedor do jogo entre o Samora Correia e a UD Abrantina.

O União de Almeirim é o único representante do concelho na Taça do Ribatejo em Juniores e vai defrontar no próximo dia 9 de dezembro, o GD Samora Correia. Se a equipa almeirinense passar aos quartos de final vai enfrentar o vencedor do jogo entre o SL Cartaxo e Académica de Santarém.

Após o sorteio da Taça do Ribatejo decorreu ainda o sorteio dos Campeonatos Distritais de Futsal em infantis masculinos, benjamins feminino e juvenis feminino, onde participam as equipas do Futalmeirim.

Pode ver todos os pormenores deste sorteio aqui.

Vídeo do Sorteio: