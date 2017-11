RUTIS promove cursos gratuitos para desempregados de longa duração e empregados ativos

A RUTIS (Associação Rede de Universidades da Terceira Idade), com sede em Almeirim, vai promover cursos de formação para desempregados de longa duração e também para activos. A realização deste cursos começa no início de dezembro, nas instalações da associação, em Almeirim.

Os curso serão ministrados em parceria com a MARGEM, empresa de formação profissional certificada, e pretendem proporcionar às pessoas do concelho de Almeirim que se encontrem dentro dos requisitos exigidos por lei, esta oportunidade de formação profissional com bolsa de formação. A RUTIS considera que esta é “uma mais-valia para a nossa terra”.

A RUTIS reconhece ainda que o seu foco principal continue a ser o envelhecimento ativo mas também tem o objetivo de trabalhar com e para a comunidade onde está inserida seguindo os estatutos pelos quais se regem.

O curso para desempregados de longa duração (desempregados há mais de um ano) é o Curso de Técnico comercial de turismo, comércio e restauração. Um curso de 300 horas em horário laboral e contém uma bolsa de formação mensal (147.46€) e subsidio de alimentação (4.52€)

O curso para ativos empregados é de Inglês (conversação); Higiene e Segurança no Trabalho e Informática/Multimédia. A formação é de 25 horas cada, em horário pós-laboral e contém subsídio de alimentação (4.52€).

O local dos curso situa-se na Sede da RUTIS em Almeirim (Rua Conde da Taipa, 40) e para se inscrever ou ter mais informações deve contactar em: www.rutis.pt; dulce@rutis.pt ou 243 593 206.