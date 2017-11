Acidente de trabalho provoca ferido grave na Zona Industrial de Almeirim

Um homem de 58 anos ficou com ferimentos considerados graves, esta sexta-feira, 10 de novembro, na sequência da queda de uma estrutura metálica de uma empresa, situada na Zona Industrial de Almeirim.

A situação ocorreu pelas 17h30, quando um silo de metal colapsou e atingiu um funcionário da empresa. A vítima foi assistida no local pelos Bombeiros Voluntários de Almeirim e pela Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de Santarém para onde foi posteriormente encaminhada.

A GNR de Almeirim tomou conta da ocorrência. A Autoridade para as Condições do Trabalho está a caminho do local para avaliar e proceder à respetiva investigação.