Bruno Paixão em Almeirim

No dia 16 de novembro, pelas 21 horas, o Núcleo de Árbitros da Lezíria do Tejo organiza uma sessão com o árbitro Bruno Paixão, com o tema “Como gerir a carreira”.

A sessão realiza-se no Auditório do Estádio Municipal em Almeirim. No final da sessão faremos um sorteio de uma camisola autografada pelo Bruno Paixão.



O Conselho de Arbitragem, juntamente com o Núcleo de Árbitros de Futebol do Ribatejo Norte e Núcleo de Árbitros da Lezíria do Tejo, promovem no dia 7 de Dezembro de 2017, no Salão Moinho de Vento, em Almeirim, o Convívio de Natal da arbitragem do distrito de Santarém. Para a participação no evento deverá efectuar a sua inscrição através do e-mail arbitragem@afsantarem.pt, indicando o número de adultos e/ou crianças, até ao próximo dia 4 de Dezembro.