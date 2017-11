Da esquerda para a direita: Histórico

O Partido Socialista obteve uma vitória histórica. Os resultados podem dar a impressão que estas eleições foram uma tarefa fácil para o PS de Almeirim. Mas não existem vitórias fáceis. A qualidade do trabalho feito ao longo do mandato é que produz vitórias e derrotas.

As vitórias, quando honestas, são sempre difíceis. Difíceis porque exigem sempre grande capacidade de trabalho, grande dedicação e muito esforço. E essa foi sempre a postura dos eleitos do PS durante este mandato. Ganhar eleições pressupõe sempre muito suor e estas eleições começaram a ser ganhas há quatro anos atrás, com muito trabalho.

Os autarcas do Partido Socialista de Almeirim, com empenho e dedicação totais, viram o seu trabalho ser reconhecido pela esmagadora maioria da população do concelho e por isso têm agora pela frente a enorme tarefa de não defraudar quem em nós votou.

Este é um resultado histórico pela sua dimensão. Pedro Ribeiro, no primeiro mandato como presidente da Câmara de Almeirim, deu provas de todo o seu dinamismo e da preparação que possuía para desempenhar o lugar. Surpreendeu muitos? Não, só alguns, porque quem o conhecia sabia das suas capacidades e competências. No próximo mandato teremos um presidente ainda mais preparado e sempre presente, como é seu timbre.

Uma palavra para a população do concelho de Almeirim. A forma como a campanha decorreu, sem incidentes que a manchassem, sem provocações, mostram o grande civismo da nossa população e a forma como entendem a democracia.

Deixo aqui também felicitações à forma respeitosa e exemplar como todas as candidaturas se comportaram. Fomo-nos cruzando e cumprimentando, cada qual na defesa das suas ideias, sem qualquer acrimónia nem faltas de educação. Também aqui foi uma campanha exemplar.

Uma grande vitória do PS, que trás com ela deveres acrescidos. Mas a nossa campanha para daqui a quatro anos começa já amanhã. Com trabalho e com a Dedicação e o Saber Fazer de sempre.

Gustavo Gaudêncio Costa, Presidente do PS de Almeirim