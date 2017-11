Arrancou o maior festival de Guitarra Portuguesa do País

O maior festival de Guitarra Portuguesa do País começou, este sexta-feira, dia 10 em Almeirim.

“O Guitarra d’alma não podia começar melhor. Este ano num novo formato a IV edição começou com a apresentação do livro de poesia do Custodio Castelo num espaço único, as Escolas Velhas”, afirmou com orgulho Pedro Ribeiro.

No sábado, dia 11 de novembro pode assistir no Cine Teatro de Almeirim a um concerto com António Chaínho.

No segundo fim-de-semana, dia 17 de novembro realiza-se uma homenagem aos violas de Custódio Castelo no Salão Nobre da Câmara Municipal. Sábado, dia 18, pode contar com um Ensemble de Guitarras da ESART no Centro Cultural de Fazendas de Almeirim.

Nos últimos dias do festival, não perca sexta-feira, dia 24 de novembro, no Salão Nobre da Câmara Municipal “O Fado e o Vinho” com Guilherme Frazão e dia 25 de novembro, no Cineteatro de Almeirim decorre o Concerto de encerramento do Festival com Custódio Castelo.

Custódio Azevedo Fidalgo do Castelo é natural de Almeirim, nasceu dia 23 de dezembro de 1966 e é um músico e compositor português. Aos sete anos construiu o seu primeiro instrumento musical, aos treze recebeu a sua primeira guitarra acústica e integrou alguns grupos de música popular portuguesa e bandas rock.

Aos dezasseis anos escolheu a guitarra portuguesa como seu instrumento de eleição após a audição de discos de Amália Rodrigues. Ao longo da sua vida colaborou com grandes nomes da música como Nuno da Câmara Pereira, Mísia, Camané, Carlos do Carmo e acompanhou ainda Amália Rodrigues na sua última viagem aos EUA.

O evento é uma iniciativa única em Portugal, que conta com workshops, palestras, exibições de filmes e concertos, tudo relacionado com a guitarra portuguesa. A adesão a este evento tem sido crescente.

Os promotores do festival, Custódio Castelo e a Câmara Municipal de Almeirim, tinham garantido a realização deste evento até 2023.

Pode comprar o seu bilhete na C.M.A Tesouraria, na bilheteira (uma hora antes) e nos Balcões CTT, o passe geral custa 20€.