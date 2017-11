Da esquerda para a direita: Abstenção

Mais uma vez a abstenção marcou presença neste acto eleitoral, condicionando largamente os resultados. Os abstencionistas são normalmente os descontentes com o sistema vigente, aqueles que nos chamam na rua para contar as suas angustias e reportar os vários dissabores que têm sofrido nos últimos quatro anos.

Mas o que é facto é que na altura que podiam marcar a sua posição e manifestar o descontentamento têm-se alheado dos problemas e não vão votar.

Por regra quem tem ganho com a abstenção é a força que governa a autarquia e a CDU possuidora de um eleitorado fixo, sendo que, no caso desta última, o cenário tem vindo a mudar e o declínio tem sido permanente. Para além do factor contestação, também os jovens têm sido conotados como grandes responsáveis pela abstenção, acusados inclusive de ser uma franja da sociedade desligada dos problemas e das responsabilidades.

INOVAR ALMEIRIM teve o cuidado de apresentar uma lista liderada por jovens com provas dadas na sua vida profissional e na sociedade, como fonte inspiradora dos demais. As listas foram igualmente compostas por muitos jovens, procurando transmitir um sinal de esperança para o futuro. Da nossa parte o mote foi dado, a preocupação existiu. Houve um grande cuidado em efectivamente Inovar, de apresentar um sinal de mudança positiva em prol das necessidades reais dos mais jovens e da terra, como a criação de emprego, a saúde e a educação.

A população votou, demonstrando que pretende perpetuar por mais de 3 décadas uma maioria absoluta de apenas um partido, o PS, sem que outras vozes possam contrapor, apresentar ideias ou trabalhar em conjunto em prol do Concelho. Com estes resultados vamos continuar assim, sob um quase regime totalitário, onde o PS tudo controla, o que em nada enriquece o concelho e a sua população.

Se há poucos meses considerámos uma vitória termos conseguido apresentar listas a todos os órgãos, neste concelho onde tudo e todos estão subjugados ao poder local, hoje consideramos que os resultados alcançados pelo INOVAR ALMEIRIM, ficaram muito, mas muito abaixo das nossas espectativas. Tivemos um árduo trabalho, com poucos recursos, mas com uma equipa jovem e empenhada que podia fazer muito por Almeirim.

Agradecemos a todos os que colaboraram neste projecto chamado INOVAR ALMEIRIM, em especial à Vanessa Duarte e restantes cabeças de lista. Não iremos baixar os braços e seremos dignos representantes daqueles que nos mandataram para tal.

Nuno Fazenda – Inovar Almeirim