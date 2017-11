Depois de duas vitórias nos dois primeiros jogos, o HC Tigres sofreu a primeira derrota da temporada em jogos oficiais. A equipa de Paulo Beirante saiu derrotada, em casa, perante o Parede por 4-2.

O HC Tigres vai jogar no dia 18 novembro, fora, com o HC Sintra na 4ª jornada do Nacional da 2.ª Divisão.

A equipa almeirinense está agora no grupo de equipas com seis pontos, a três dos lideres Salesiana e Benfica B.