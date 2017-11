Da esquerda para a direita: Reação

Após este dia de eleições Autárquicas, em que as pessoas tiveram a decisão na sua mão, renovando assim o mandato do Candidato do PS, o Sr. Pedro Ribeiro, ao qual endereçámos uma vez mais felicitações.

Iremos analisar estes resultados em pormenor e trabalhar os mesmos, respeitando as escolhas feitas pelos eleitores.

Apesar de todas as dificuldades que passámos e de um resultado que não nos permitiu eleger nenhum elemento, sempre encarámos estas eleições como o início de uma caminhada e assim a continuaremos a ver.

Temos a convicção que a falta de pluralidade nas ideias e nos destinos do nosso Concelho em nada contribui para a sua melhoria, evolução ou preparação de um futuro promissor e para todos, sem que haja condicionantes nas suas escolhas políticas.

Queremos agradecer a todas as pessoas que votaram em nós, não serão esquecidas, apesar da nossa não presença nos Órgãos Autárquicos.

Iremos trabalhar para que este voto de confiança não seja em vão, tendo sempre presente as carências do concelho e dos seus habitantes, as mais valias das suas gentes e capacidades. Sabemos que é possível fazer mais e diferente, e não iremos abdicar da luta pela sua implementação.

João Vinagre – CDS Almeirim