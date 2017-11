Gala anunciada para 2018 e árvores plantadas

O Jornal O Almeirinense festejou no dia 25 outubro 62 anos de idade com uma cerimónia em que se anunciaram duas grandes iniciativas: realização de uma gala em 2018 e a plantação de 62 árvores na Herdade dos Gagos. A edição quinzenal de O Almeirinense foi fundada pelo Padre Oliveiros de Jesus Reis, tendo sido ao longo dos anos a principal voz e rosto dos almeirinenses.

Santa Casa da Misericórdia de Almeirim, detentora do Jornal O Almeirinense é uma Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos, que surgiu com a finalidade de ajudar a colmatar as carências da população local e criar condições de acolhimento ao crescente número de crianças e idosos. Fundada em 1948, sem finalidade lucrativa, por iniciativa de particulares, com o objetivo de expressar organizadamente o dever moral de solidariedade e de justiça entre os indivíduos, mediante a prestação de serviços de apoio à família.

Durante a cerimónia que assinalou o aniversário de O Almeirinense, foi anunciado que em 2018 o Jornal vai organizar uma Gala no Cine-Teatro da cidade. A reserva do espaço já está feita e nos próximos meses serão conhecidos mais pormenores da forma como irá decorrer a iniciativa.

Durante o 62.º aniversário do Jornal O Almeirinense foi anunciado que vão ser plantadas 62 árvores na Herdade dos Gagos.

A medida já tinha sido tomada antes dos trágicos incêndios da zona centro e norte e será efetivada pelas crianças do Agrupamento de Escolas de Almeirim, Fazendas e do Lar S. José. Conceição Pereira (Diretor Agrupamento de Fazendas de Almeirim) e José Carreira (Diretor Agrupamento Escolas de Almeirim) marcaram presença no evento.

A colocação das árvores na Herdade dos Gagos ainda não está calendarizada, pois depende do estado do tempo. É necessário chover mais para que as 62 árvores possam ser plantadas.

Na cerimónia marcaram presença funcionários, colaboradores, ex-funcionários, antigos colaboradores, dirigentes políticos e figuras vivas do concelho que conviveram e recordaram muitas histórias do semanário que já tem 62 anos de história.

“Ainda que nem sempre concordemos com o que se diz e escreve na imprensa, reconheço uma grande importância aos órgãos de comunicação social. Principalmente no interior, como é o caso do Jornal O Almeirinense. São 62 anos de história do jornal e do concelho de Almeirim”, disse Pedro Ribeiro a propósito do aniversário do jornal O Almeirinense.

No dia em que o Jornal O Almeirinense festejou os 62 anos de idade, o site alcançou os sete mil artigos colocados online. Este é um número significativo e que revela a aposta que tem tido as novas tecnologias. O site de O Almeirinese é cada vez mais uma ferramenta de consulta dos almeirinenses no concelho, na região e não só. Os acessos pelo país e no mundo tem crescido todos os anos. Recorde-se que em 2016, o site de O Almeirinense teve mais de 1,6 milhões de visualizações.

Na véspera, na Igreja Matriz, na missa celebrada pelo Pe. Zé Abílio, os fiéis não esqueceram o Rev. Padre Oliveiros de Jesus Reis, Adelino Novais Franco, e Profª. Maria Carlota, fundadores do jornal “O Almeirinense”, em 25 de outubro de 1955. Ao longo de 62 anos, outros generosos diretores, colaboradores, assinantes e entidades viveram a difícil missão do jornal, onde as dificuldades de toda a ordem sempre foram ultrapassadas.

Por fim, mas não menos importante, agradecemos a colaboração de um amigo e parceiro de há muitos anos do Jornal, Aurélio Borges. Desde 2013, quando entra o mês de outubro, o empresário almeirinense já sabe para o que é: o bolo de aniversário do jornal! Todos os anos a Paniborges está connosco neste gesto de amizade com a oferta do bolo.

Agradecer também a todos os parceiros que nos parabenizaram e ajudam a caminhar… sem eles era mais difícil.