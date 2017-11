União de Almeirim e Fazendense empatam na 7ª jornada. Benfica alcança segunda vitória

Os jogos da sétima jornada do Campeonato de Futebol da 1º divisão distrital da AF Santarém não correram de feição às equipas do concelho de Almeirim que não foram além do empate.

O União de Almeirim empatou a uma bola na deslocação a Torres Novas. Marcou para a equipa almeirinense Bernas. Em Fazendas de Almeirim, o Fazendense recebeu o Moçarriense mas não foi além do empate a zero.

No Campeonato de Futebol da 2º divisão distrital serie B da AF Santarém, o Benfica do Ribatejo conquistou a segunda vitória à quinta jornada da prova. Tiago Fernandes marcou o golo da vitória em Benfica do Ribatejo.