ACES Lezíria promove ações de sensibilização no centro de saúde de Almeirim

O primeiro Dia Aberto de Âmbito Regional vai comemorar-se amanhã, 14 de novembro, sob o mote “Mais Vida Mais Saúde” na unidade UCC de Almeirim, esta é uma iniciativa organizada pela Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), em conjunto com todos os Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES).

A data da realização deste evento dá-se por coincidência no Dia Mundial da Diabetes e a ARSLVT tem como principal objetivo sensibilizar a população de uma forma inovadora e dinâmica para a importância de incluir no dia-a-dia rotinas de atividade física e de alimentação saudável.

A Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo afirma que o principal objetivo do dia é “reforçar a aposta na promoção da adoção de estilos de vida saudáveis como parte integrante da atividade assistencial dos cuidados de saúde primários”.

Em Almeirim as iniciativas que decorrem são a dinamização de Classes de Movimento aberta à comunidade das 12h às 13h, divulgação do curso de recuperação pós parto que decorre das 11h às 12h, realização de aula de ginástica e dança das 9:30h Às 10:30h, participação da Tuna de USAL das 10:30h às 11h e um Stande de promoção de saúde das 9:00h às 13:30h, tudo se realiza no espaço exterior da unidade UCC de Almeirim.

As atividades realizadas serão desenvolvidas por todos os profissionais das Unidades (médicos, enfermeiros, administrativos, e outros técnicos) em conjunto com os utentes.