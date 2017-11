Fábio Simões continua tradição familiar

O Talho do Chico Caniçais tem a sua continuidade assegurada nos próximos tempos pelo genro, Fábio Simões.

Este jovem empresário tem em mente muitos projetos para o seu estabelecimento, gostaria de ver o mercado requalificado e com mais afluência.

Há quantos anos existe o talho?

O Talho “Caniçais” existe desde 1987, criado pelo meu sogro, Chico Caniçais e pela minha sogra, Alice Sampaio .

Porque escolheu esta área?

Eu apenas me limitei a seguir as pegadas dos meus sogros, o talho já cá estava , e é uma zona com a qual me identifico bastante!

Quais são os produtos e serviços que disponibilizam?

Todos os produtos em que a matéria-prima seja carne. Garantimos sempre qualidade e frescura nas nossas carnes.

O que, na sua opinião, diferencia os seus serviços?

O nosso horário diferenciado marca a diferença. O mercado “fecha” após a hora de almoço e nós estamos abertos à tarde, das 16:30 às 19h. Facultamos entregas ao domicílio e temos sempre em atenção o tipo de corte ou peça que o cliente tenha em mente, respeitando assim as suas preferências.

Porquê no mercado municipal?

Identifico-me com este tipo de comércio que só aqui é possível… a empatia criada com o cliente (todos sabem o meu nome, por exemplo), os colegas do mercado e a história que tem.

Perdeu-se o hábito de vir à “praça”? Que sugestões para alterar esta tendência?

Sim, um pouco! Na minha opinião, em primeiro lugar tem de ser efetuada uma reestruturação do mercado , depois o estacionamento, complementando com o horário alargado… As obras só por si não resolviam tudo, por isso uma gestão acompanhada e interessada no desenvolvimento do mercado seria interessante!

Recentemente alteraram a imagem…

Sim… temos de acompanhar os tempos que correm e essa era uma necessidade. Queremos “dar um novo ar” para que as pessoas não pensem que estagnámos… temos de conquistar novos públicos, que ao passar no centro se apercebam que podem adquirir produtos de grande qualidade sem terem que se deslocar às grandes superfícies. Estamos a começar a trabalhar a parte da imagem nesse sentido!

Horários e contactos:

Fábio Simões 916027014

Email: fabioj.simoes@gmail.com

Terça a Sexta, das 7h às 13h e das 16:30 às 19h