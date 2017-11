Falta de estratégia turística para o Ribatejo será tema em destaque no I Encontro Viver o Tejo

A NERSANT – Associação Empresarial da Região de Santarém, vai organizar no dia 15 de novembro, na sua sede em Torres Novas, um encontro entre as empresas e operadores turísticos do Ribatejo, com o objetivo de debater as problemáticas desta área e exponenciar o potencial do setor na região.

No âmbito da preparação deste encontro – que tem já cerca de 150 inscrições, de empresas e pessoas ligadas ao setor – a associação preparou um inquérito que remeteu a todos os participantes, onde os mesmos puderam desde já identificar os pontos fortes e fracos da região, mas também alguns desafios e necessidades do setor. Analisados os inquéritos respondidos até ao momento, a NERSANT concluiu que uma das críticas mais marcantes dos operadores em relação ao mercado turístico da região, é a falta de estratégia turística para o Ribatejo, o que resulta, naturalmente, numa fraca promoção da região. Tendo em conta esta necessidade manifestada pelas empresas do setor do turismo, esta discussão será um dos temas principais do Encontro Viver o Tejo, que tem este ano a sua primeira edição no dia 15 de novembro, em Torres Novas.

De manhã, após uma análise estratégica do turismo da região, o tema estará em debate numa mesa redonda que contará com o Vice-Presidente da Direção da NERSANT, Domingos Chambel, como moderador, e com os contributos dos oradores Vitor Pais, Diretor Geral do Hotel dos Templários, Carlos Silvério, Diretor Técnico da Pontaventura – Desporto e Natureza, Lda. e José Ferreira, Diretor Geral da Solmourol – Sociedade Empreendimentos Turísticos, Lda., bem como de todas as empresas que pretenderem intervir. A sessão da manhã será encerrada por Joaquim Moura, da Confederação do Turismo Português, que intervirá sobre “A qualificação do potencial humano no setor do turismo”.

Da parte da tarde, a plateia separar-se-á para participar em mesas temáticas: “Restauração / Gastronomia como fator de atração turística”, “Hotelaria, turismo de habitação e turismo rural – novas tendências e desafios” e ainda “Animação Turística – como valorizar e potenciar”. No final do evento, serão emitidas as diversas conclusões do mesmo, que serão posteriormente compiladas em relatório.

As empresas interessadas em participar ainda podem efetuar a sua inscrição, que deve ser feita online no menu agenda do portal da NERSANT, em www.nersant.pt. Mais informações podem ser solicitadas junto do Departamento de Associativismo, Marketing e Eventos da associação, através dos contactos dame@nersant.pt ou 249 839 500.