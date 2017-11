Tenista de Almeirim atinge “quartos” no Masters do Smashtour

A Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim contou com a participação de dois tenistas no Masters InterRegional do circuito Smashtour. José Miguel Rodrigues atingiu os quartos-de-final da competição.

José Miguel Rodrigues e Lourenço Trindade participaram no Masters InterRegional do circuito Smashtour, que reuniu os melhores sub10 da região centro. A prova decorreu nos court’s de ténis do Centro Desportivo Nacional do Jamor.

Os dois tenistas de Almeirim passaram a fase de grupos da prova, com Lourenço Trindade a ter cedido nos oitavos-de-final, frente a Gonçalo Quintela, do CIF, vencedor da competição, e com José Miguel Rodrigues a ter atingido os quartos-de-final, perdendo para João Lopes, da Escola Ténis Jaime Caldeira.

Na competição de pares, a dupla almeirinense defrontou os mesmos adversários, Gonçalo Quintela e João Lopes, que acabaram por vencer esta variante.

O Masters InterRegional do circuito Smashtour reuniu os 25 melhores tenistas do circuito na região centro, o que inclui a região de Lisboa. Da Associação de Ténis de Leiria participaram ainda Martim Salvador (TC Tomar), Leonardo Coelho (CT Peniche) e Francisco Pedroso (CT Marinha Grande).