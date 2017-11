Almeirim vai ter empresa que fabrica colunas de alta fidelidade

Já entrou na Câmara Municipal de Almeirim um projeto de um empresário que vai fabricar colunas de alta fidelidade na Zona Industrial de Almeirim. A construção vai começar ainda este ano e é possível que fique concluída ainda antes do final de 2017 ou no início do ano novo.

Não são conhecidos os pormenores de investimento nem da criação de postos de trabalho, mas sabe-se que é um projeto inovador e que tem como parceiros as maiores marcas mundiais.

“No final do mês passado, a reunião foi com investidores Dinamarqueses. Um investimento superior a dois milhões de euros uma parte ja no terreno com vista à produção de frutos vermelhos”, disse Pedro Ribeiro nas redes sociais.