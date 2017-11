Espaço Condomínio é uma empresa com certificado de qualidade

Pedro Figueiredo é um jovem empresário Almeirinense, que apostou há cerca de 13 anos no mercado da limpeza e gestão de condomínios. A empresa está em crescimento, o que levou à mudança de instalações para a zona industrial. Esta é uma empresa certificada em ambiente, qualidade e segurança.

Há quantos anos surgiu o “Espaço Condomínio”?

Iniciamos o negócio em 2004. Já lá vão 13 anos!

E como surgiu a ideia de criar esta empresa? Já tinha alguma experiência na área?

Não tinha qualquer experiência na área. Este negócio já existia antes de ser o “Espaço Condomínio, Gestão e Limpezas”. A minha esposa trabalhava nessa empresa e decorria o ano 2004 quando decidimos ficar com o negócio. Achámos que se tratava de uma área com pouca oferta na nesta zona territorial e que teríamos hipóteses de vingar. Foi um tiro no escuro e encarámos esta aquisição como um desafio e, graças a Deus, tem valido a pena. Inicialmente o nosso serviço passava apenas pela gestão de condomínios e a simples limpeza das escadas. Percebemos desde cedo que era uma área que deveríamos de apostar. Erámos constantemente contactados para serviços de limpeza dos quais, na altura, não tínhamos meios nem condições para os executar e para dar resposta, teríamos de investir em equipamentos de trabalho e recursos. E assim foi, iniciámos uma fase de investimentos em máquinas de limpeza, viaturas para as deslocações, mão-de-obra, recursos e competências para prestar com mais qualidade os serviços a que nos dispomos. Hoje em dia fazemos uma longa lista de limpezas nas mais diversas áreas: comercias, industriais, hospitalares, clinicas, finais de obra, residenciais, etc.

Quais são os serviços que prestam aos clientes? Não fazem só limpezas?

Temos à disposição dois tipos de serviços: Gestão de Condomínios, e Serviços de Limpeza. Na Gestão do Condomínio, temos uma equipa de administradores que fazem a gestão do mesmo, desde a sua constituição à manutenção, e um gabinete jurídico que nos presta apoio nas mais diversas situações. Nos Serviços de Limpeza, temos uma vasta equipa de limpeza e supervisores com formação específica para cada área de trabalho, assim como máquinas, equipamentos e materiais, indicados para cada situação.

Quantos colaboradores tem a empresa neste momento e em que localidades estão presentes?

Neste momento, contamos com cerca de 70 colaboradores, distribuídos por Almeirim, Santarém, Cartaxo, Torres Novas, Coruche, Porto Alto, Lisboa, Alverca.

Mudaram de instalações o ano passado. Porquê?

Mudámos sobretudo, por falta de espaço. Nas antigas instalações, armazenávamos os equipamentos em garagens alugadas e chegou a ponto em que estas já não tinham capacidade para acondicionar tudo o que tínhamos, nem tínhamos condições para as organizar. Precisávamos urgentemente de espaço e, por coincidência, surgiu a oportunidade em adquirir o armazém onde estamos presentemente. Foi uma longa remodelação. Era um edifício que estava vandalizado e aproveitou-se apenas a estrutura exterior. Todo o interior foi restaurado e adaptado às nossas necessidades. Agora, temos gabinetes diferenciados. No r/c temos a receção onde funciona a Gestão dos Condomínios e uma sala de reuniões com condições para se realizar as Assembleias de Condóminos. No 1º andar, temos a área administrativa e da direção. Conseguimos também ter uma zona ampla de armazenamento de produtos, de equipamentos, máquinas, zona de lavagem de material, zona de reparações e também toda uma zona exterior que nos permite estacionar as viaturas que as equipas utilizam diariamente. Temos a possibilidade de canalizar tudo no mesmo espaço.

Esta mudança, permitiu-nos investir na nossa certificação. Presentemente, somos uma empresa certificada no âmbito da Prestação de Serviços de Limpeza Profissionais e Gestão de Condomínios de acordo com as Normas ISO 9001:2015 (Qualidade), ISO 14001:2015 (Ambiente) e OHSAS 18001 (Segurança e Saúde no Trabalho). Foi um trabalho árduo, que só foi possível graças ao empenho e dedicação de todos os colaboradores que fazem parte desta empresa e, que se mostraram sempre disponíveis para aprender e modificar os procedimentos, de forma a cumprir com os requisitos exigidos. Cada vez tenho mais a certeza de que, como em tudo na vida, precisamos todos uns dos outros. E esta empresa é feita de pessoas, nas mais diversas funções, que se dedicam e que vestem a camisola. Aproveito para agradecer a todos eles, assim como a todos os nossos clientes e fornecedores que nos ajudaram neste processo.

Sentem que esta mudança e a certificação vos fez crescer?

Sim, claramente. A mudança permitiu-nos investir em mais e melhores máquinas de trabalho e deu-nos as condições que eram fundamentais para o nosso crescimento. A Certificação, deu-nos credibilidade, visibilidade e vantagem em relação aos nossos concorrentes diretos. Com a certificação, temos a possibilidade de concorrer a concursos públicos em que o requisito e a certificação. E também os clientes que contratam os nossos serviços, sabem que se trata de profissionais que vão desempenhar o serviço. Não somos perfeitos, claro que não, somos humanos, mas esforçamo-nos para oferecer o melhor serviço.

Com que empresa trabalha?

Trabalhamos como diversas empresas locais e nacionais, nas mais diversas áreas, nomeadamente, hospitais, clinicas, hipermercados, indústrias, espaços comerciais, Lares, instituições bancárias, etc.

O grosso do vosso trabalho são os condomínios ou as limpeza?

Temos uma longa carteira de condomínios, mas as limpezas correspondem à maior fatia do volume de negócios da empresa.