João Macedo consagrado na Grande Gala do Ciclismo Português

O almeirinense João Macedo foi consagrado com o prémio Revelação do Ano (Estrada) e como Melhor Ciclista do Ano (BTT), na “V Gala Roda na Frente – Maia, Cidade do Desporto”, que decorreu no Forum Maia.

A atleta conquista da Volta a Portugal de Cadetes Liberty Seguros, pela equipa Mato Cheirinhos/Vila Galé/Etopia, valeu o prémio de Revelação do Ano na categoria de cadetes, a João Macedo. O campeão da Estrada foi também distinguido como o prémio Melhor Ciclista do Ano, na categoria de cadetes de XCO, após uma época de vitórias consecutivas.

Em 2016, João Macedo tinha já vencido o prémio de “Melhor cadete de 1ºano BTT-XCO”, na “IV Gala Roda na Frente – Maia, Cidade do Desporto”.

A “V Gala Roda na Frente – Maia, Cidade do Desporto” premeia os melhores cadetes, juniores, sub 23 e elites da vertente de estrada e BTT XCO em diversas categorias (revelação, o melhor de 1º ano e o melhor ciclista do ano).

Para além de outros objetivos, este evento pretende reconhecer e valorizar os jovens talentos desportivos nacionais, apoiando-os no seu processo de formação desportiva e académica, encorajando-os à permanência no processo desportivo, através do reconhecimento do seu mérito. Nesta gala foram entregues 21 troféus entre cadetes e elites, femininos e masculinos da vertente estrada e XCO/BTT.