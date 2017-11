Morreu o professor almeirinense José Teodoro Gameiro

José Teodoro Gameiro, de 88 anos, morreu esta terça-feira, 14 de novembro, em Santarém. O conhecido professor almeirinense nasceu em Almeirim, a 1 de abril de 1929.

José Gameiro foi professor de ginástica e educação física durante dezenas de anos, em Santarém. Fez carreira na antiga Escola de Regentes Agrícolas de Santarém (atual Escola Superior Agrária) e pelo Liceu de Santarém (atual Escola Secundária Sá da Bandeira).

Para além de ser um conhecido professor, foi ainda um dos grandes impulsionadores do desenvolvimento da ginástica na cidade e no concelho de Santarém. Treinou inúmeros atletas na Associação Académica de Santarém e na Casa do Benfica da capital. Foi um dos fundadores e dirigente durante vários anos da Associação de Ginástica de Santarém e ainda foi responsável pelo desporto no INATEL de Santarém.

Em Almeirim José Gameiro foi considerado uma pessoa bastante avançada para a época porque na altura não eram muitos aqueles que conseguiam ser formados. Para além das aulas em Santarém, o professor chegou também a lecionar ginástica no antigo cinema de Almeirim. Era irmão de Joaquim Gameiro também já falecido.

Segundo a Rede Regional, o corpo estará em câmara ardente a partir das 16h30 de terça-feira na capela das Portas do Sol, de onde sairá amanhã, dia 15, pelas 10h00, para o cemitério de Almeirim.