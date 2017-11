Alunos do Agrupamento de Escolas de Almeirim participam numa mobilidade em Espanha, integrada no projeto Erasmus+

Um grupo de alunos do Clube Europeu do Agrupamento de Escolas de Almeirim encontra-se a participar numa mobilidade, em Espanha, no âmbito do Projeto Erasmus+.

Este projeto, “Educar e Orientar para a vida”, pretende, ao longo de dois anos, partilhar experiências com outras escolas europeias, de modo a motivar e responsabilizar os jovens para o seu percurso escolar, atribuindo-lhes um papel ativo e decisivo, trabalhando para uma educação integral com base na formação do indivíduo como pessoa.

Um dos objetivos do projeto é também, ao nível da escola, a implementação de metodologias de trabalho eficazes e inovadoras, privilegiando temáticas transversais.

O grupo de seis alunos e três professores está reunido com outros colegas de Espanha, Itália e Roménia, numa experiência que, por certo, vai contribuir para o enriquecimento de todos.