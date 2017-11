Andebolistas de Almeirim dão nas vistas e vão à seleção

Adriana Correa (na foto) e Joana Teixeira (foto ao lado) , atletas almeirinenses, estão na seleção nacional de juniores B. Depois da geração dourada dos tempos do U. Almeirim e de Marta Brito do CADCA, este momento marca o regresso de atletas de andebol almeirinense ao topo do andebol nacional.



Esta é a terceira vez que as duas jogadoras que começaram nos 20 kms mas agora atuam no JAC de Alcanena são chamadas aos trabalhos da seleção nacional.

Adriana é Júnior primeiro ano joga no escalão junior e integra no plantel sénior que está na primeira Divisão. Joana Teixeira é juvenil último ano joga na escalão juvenis e integra nas juniores.

A mãe da Adriana foi também uma referência do andebol da U. Almeirim e teve várias participações na seleção de Portugal, trata-se de Maria João Rodrigues.