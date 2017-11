Abre concurso para as candidaturas à poupança de energia e Almeirim concorre

O governo abriu esta quarta-feira um concurso para distribuir quase 150 milhões de euros pelas autarquias para que diminuam nos próximos anos o consumo de energia. As candidaturas podem mudar a iluminação pública, mas também mais energias renováveis nos edifícios da Administração Local, além de poupanças nos semáforos ou sistemas de iluminação decorativa.

Dos quase 150 milhões de euros, 70 irão para a região Norte, 27,5 para o Centro, 34,3 para o Alentejo, 11 para Lisboa e 5 para o Algarve.

É a esta candidatura que a Câmara Municipal de Almeirim através da Comunidade Interunicipal vai concorrer para financiar a colocação de led´s em quase toda a iluminação.

Depois da redução da fatura, em cerca de 90% do consumo energético, com a utilização de LED’s na iluminação rodoviária, Pedro Ribeiro anunciou em setembro de 2016 que a Câmara Municipal de Almeirim ia investir um milhão de euros na mudança da iluminação pública. A medida anunciada terá a recuperação do investimento em cerca de três anos sendo que já tinham sido trocadas, numa primeira experiência, cerca de 600 luminárias, ficando agora a faltar cerca de 6400.

Num total de 7000, vão ficar de fora cerca de apenas 400.