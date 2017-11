Carina Casimiro, o seu espaço de terapia e estética

Carina Casimiro mudou de instalações no início de 2017 devido à afluência, um ano após o início de atividade. Tratamentos terapêuticos e de estética são os serviços que disponibiliza juntamente com Tânia Navarrete. Dia 1 de novembro conheça a depilação a laser, numa sessão de demonstração.

Recorde-nos como começou a sua atividade, ainda junto à Câmara Municipal de Almeirim.

Em janeiro de 2016, abri um espaço na Travessa da Olaria devido à necessidade de trabalhar todos os dias. Relembro que, anteriormente, apenas trabalhava dois dias por semana num cabeleireiro. Felizmente, com a afluência que tive neste espaço, chegou novamente a necessidade de procurar um novo espaço, desta vez um pouco maior onde pudesse ter mais serviço e proporcionar um maior conforto aos clientes.

A mudança de instalações deu-se quando?

A mudança de instalações ocorreu no início do ano, mais precisamente em fevereiro.

Porquê?

A mudança surgiu com a necessidade de ter um espaço maior, onde pudesse aliar outros serviços aos que já existiam.

Sente que foi uma mais-valia?

Sem dúvida! Agora estamos localizados num cruzamento que é um dos pontos de passagem mais movimentados em Almeirim, acabamos por ter mais visibilidade, o que desperta alguma curiosidade nas pessoas e assim somos mais procurados.

Que serviços disponibiliza neste local?

Neste local, temos vários tratamentos a nível terapêutico, como o Shiatsu para tendinites, ciáticas, dores lombares, etc… temos também a nível de relaxamento as massagens com pedras quentes, com óleos, com pindas ou com velas.

Depois temos também tratamentos a nível de estética: a drenagem linfática, que ajuda na eliminação dos líquidos excedentes, a massagem modeladora oriental, a gessoterapia e a acupuntura de estética para o tratamento da gordura localizada, rugas, estrias, cicatrizes e flacidez. Para os adeptos do desporto temos também a massagem desportiva, que ajuda na recuperação do desgaste.

Temos também a auriculopuntura, que pode ser feita como tratamento individualizado ou em conjunto com o shiatsu terapêutico. Este tratamento ajuda em estados depressivos, ansiedade, no tratamento da dor e ainda no controlo de vícios como por exemplo, o álcool ou o tabaco.

Na área da estética, com a minha colega Tânia Navarrete, temos os serviços mais recorrentes da mesma, desde epilação tradicional até ao embelezamento dos pés e mãos. Para além disso, tem também outros serviços bastante procurados como as unhas de gel, verniz gel e acrílico, entre outros.

A Epilação, a linha e a extensão de pestanas estão francamente em ascensão, existe uma enorme procura por estes serviços.

E por último mas não menos importante, contamos também uma vez por mês, normalmente na primeira semana de cada mês, com a depilação a laser, este tratamento remove o pelo e evita que ele reapareça, sem danificar a pele.

Quais os vossos horários e contactos?

Podem encontrar-nos na Rua Condessa da Junqueira, n.º 104, na Rua dos Bombeiros, em Almeirim.

O espaço está aberto das 10h às 19h, de segunda a sexta, e ao sábado, das 10h às 13h. No entanto, encontramo-nos disponíveis para atendimento noutros horários, mediante marcação prévia.

Carina Casimiro 910136448

Tânia Navarrete 919822639

Podem também colocar um gosto na página do Facebook Carina Casimiro-Terapia e Estética para ficarem a par das novidades e das promoções que vamos fazendo.

Aproveito para convidar todos os leitores a deslocarem-se ao nosso novo espaço, de modo a conhecer tanto o espaço como os serviços que temos ao vosso dispor.