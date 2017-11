Os sócios da Associação 20 Kms de Almeirim vão estar reunidos em Assembleia Geral no 28 de novembro, pelas 21horas, na sede da Associação.

Da ordem do dia fazem parte o reconhecimento de mérito desportivo de associados, Ratificação da deliberação da Direção sobre a alteração de membros dos órgãos diretivos da Secção de Andebol e apresentação, discussão e votação do relatório e contas do

exercício do período de 1 de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2016.