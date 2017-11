Presidente da Câmara da Pampilhosa agradece solidariedade de Almeirim

O Presidente da Câmara Municipal da Pampilhosa, José Brito, está muito agradecido à autarquia de Almeirim que durante uma semana cedeu uma máquina e um funcionário para fazer demolições de casa que ameaçaram ruir, na sequência ainda dos incêndios de outubro.

Em declarações a O Almeirinense, José Brito, eleito pelo PSD sublinhou que “na solidariedade não há cores políticas e que as autarquias , quando se trata de ajudam, não perguntam quem as elegem. As pessoas são o mais importante e foi isso que a Câmara de Almeirim mostrou. Ainda não tive oportunidade de agradecer pessoalmente, mas faço questão de o fazer”.

José Brito disse ainda que era urgente fazer a demolição de várias habitações que ficaram em ruínas e foi isso que o funcionário da Câmara Municipal de Almeirim fez durante uma semana.

Recorde-se que no dia 31 outubro, numa reunião do Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios, em Coimbra, o Presidente da Câmara da Pampilhosa da Serra solicitou ajuda na sequência dos incêndios que devastaram aquele concelho.

Pedro Ribeiro disse logo nessa reunião que Almeirim iria ajudar com uma maquina e um funcionário. Assim foi entre os dias e 12 e 17 novembro.

Sobre novas ajudas, o Presidente da Câmara de Almeirim disse estar disponível “para estudar necessidades e ver se há disponibilidade de ajudar com pessoas e máquinas pois também nunca se sabe quando não precisamos nós e a solidariedade entre as autarquias também sempre existiu”.