Prognóstico reservado para vítima do acidente nas Fazendas

O homem que este sábado, dia 18, foi transportado de helicóptero para o Hospital S. José em Lisboa está “estabilizado, no entanto, as suas melhoras são demoradas e um processo muito lento devido as lesões que sofreu no acidente”, descreve uma fonte proxima.

A outra vítima está internada no Hospital de Santarém.

Um choque entre dois motociclos provocou dois feridos graves, na manhã deste sábado, 18 de novembro, na Rua 24 de Julho, em Fazendas de Almeirim.

Segundo fonte da Proteção Civil o alerta para este acidente foi dado pelas 8h52. Segundo foi possível apurar os feridos graves têm 38 e 34 anos de idade, são residentes em Fazendas de Almeirim, membros do Grupo Motard Os Aceleras da Charneca e seguiam no mesmo sentido. O despiste terá sido causado com um pequeno toque nas rodas entre os dois veículos.

Um meio aéreo foi ativado pelo CDOS para o local, para evacuar o ferido em estado considerado mais grave que vai seguir para o Hospital de São José, em Lisboa.

O socorro foi prestado por 15 elementos dos Bombeiros Voluntários de Almeirim, a VMER do hospital de Santarém e da GNR apoiados por cinco viaturas.