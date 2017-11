Cristina Branco lança novo single “Este Corpo”

Cristina Branco, almeirinense e cantora de fado-jazz, revelou o primeiro avanço para o seu novo disco com o nome “Branco”.

Com o lançamento da música intitulada “Este Corpo” escrita por Filipe Sambado, a artista que assume uma mistura das palavras “sofisticação, inovação e tradição” no seu repertório, sente-se “grata” pelo lançamento do seu novo single, confessa.

O cenário que se tournou grande fonte de inspiração da artista foi a ilha da Madeira, local que ilustrou este single.

“A inesquecível viagem à Madeira, onde até os golfinhos apareceram para uma figuração especial (…)” e “A todos, obrigada!” são algumas das palavras que a cantora proferiu como forma de agradecimento nas redes sociais.

Cristina Branco anunciou também que o novo disco será apresentado no dia 15 de Maio de 2018, em Lisboa no Teatro Tivoli BBVA e dia 23 no Porto, na Casa da Música.