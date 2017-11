Filipe Rego sai do Benfica do Ribatejo: “Saio triste”

Filipe Rego já não é treinador do Benfica do Ribatejo, clube que milita na 2.ª Divisão Distrital.

O treinador foi informado durante a tarde, pelo presidente que iria haver uma reunião para decidir a minha continuidade e que seria informado da decisão”. A decisão foi a da saída do técnico.

Filipe Rego diz a O Almeirinense que “sai triste mas não magoado. Fiz novas amizades e fortaleci as existentes. Saio do campeonato com duas vitórias, um empate e três derrotas. Curiosamente os resultados negativos foram diante de três equipas que nestas duas últimas épocas estiveram nos playoffs de subida. Saio de consciência tranquila que dei o meu melhor diante de tantas adversidades”.

A terminar, o treinador deseja “ao clube as maiores felicidades e agradeço a oportunidade dada de treinar um clube com mística do nosso concelho. Um especial obrigado aos jogadores que foram sempre corretos e cumpridores das exigências”, concluiu.