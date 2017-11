Adega de Almeirim galardoada com ouro no Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola

O vinho Varandas Grande Escolha DOC do Tejo Branco 2015, da Adega Cooperativa de Almeirim foi um dos vencedores da Tambuladeira de Ouro no 4º Concurso de Vinhos do Crédito Agrícola. A iniciativa dinamizada em parceria com a Associação dos Escanções de Portugal, que decorreu na Estufa-Fria, em Lisboa, no passado dia 23 de novembro.

Dos cerca de 200 vinhos brancos, tintos e espumantes colocados à prova por 120 produtores nacionais das várias regiões vitivinícolas do país, o júri distinguiu, durante as provas cegas realizadas a 20 e 21 de outubro no Mercado de Vinhos do Campo Pequeno, 59 vinhos com a Tambuladeira dos Escanções de Portugal, 21 com medalhas de ouro e 38 com medalhas de prata.

A cerimónia de entrega dos prémios que contou com a presença do Secretário de Estado da Agricultura e Alimentação, Luís Medeiros Vieira e da Diretora Regional da Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo, Elizete Jardim, foi conduzida por Sílvia Alberto e reuniu duas centenas de convidados entre produtores, representantes de cooperativas, enólogos, escanções e responsáveis do Crédito Agrícola de todo o país.

Nesta 4.ª edição foram distinguidos vinhos, oriundos das regiões vitivinícolas dos Vinhos Verdes, Douro, Távora-Varosa, Beiras, Dão, Bairrada, Tejo, Lisboa, Península de Setúbal, Alentejo e Algarve.

Nas três edições anteriores registou-se a inscrição de 650 vinhos e foram premiados 187 brancos, tintos e Espumantes com as medalhas de Ouro, Prata e Bronze.

Com este concurso, que coloca à prova a qualidade dos vinhos nacionais, o Crédito Agrícola pretende apoiar o sector vitivinícola e o desenvolvimento das economias locais.

O Crédito Agrícola, a única instituição cooperativa portuguesa, de capitais exclusivamente nacionais está presente em todo o país e detém a segunda maior rede de Agências.

MEDALHADOS COM A TAMBULADEIRA DE OURO





Adega de Pegões – Syrah V.R. Península Setúbal Tinto 2015 | Cooperativa Agrícola Sto. Isidro de Pegões

Cardeal Dom Guilherme Reserva DOC do Tejo Tinto 2015 | Adega Cooperativa de Alcanhões

Casa da Ínsua – Encruzado DOC Dão Branco Reserva 2016 | Empreendimentos Turísticos Montebelo – Casa da Ínsua

Casal das Freiras Reserva V.R. Tejo Tinto 2015 |Agrovalente

Comenda Grande 6 Castas V.R. Alentejano Tinto 2014 | Monte da Comenda Agroturismo

Couquinho Superior DOP Douro Branco 2016 | Quinta do Couquinho Sociedade Agrícola

Encostas do Enxoé Colheita Seleccionada Reserva V.R. Alentejano Branco 2015 | Sociedade Agrícola de Pias

Folha do Meio V.R. Alentejano Branco 2016 | Terrenus Veritae

Herdade Grande Gerações V.R. Alentejano Tinto Colheita Seleccionada 2012 | António Manuel Baião Lança

Mamoré de Borba Reserva DOC Alentejo Tinto 2015 | Sovibor – Soc. De Vinhos de Borba

Marchalégua V.R. Algarve Tinto 2014 | Agrolares

Monte dos Cabaços Reserva V.R. Alentejano Tinto 2010 | Monte dos Cabaços

Nunes Barata Grande Reserva V.R. Alentejano Tinto 2013 | Nunes Barata Vinhos

Prior Lucas – Baga Espumante Bruto DOC Bairrada Branco 2015 | Prior Lucas

Quinta de Vale Mourisco – Touriga Nacional & Syrah V.R. Lisboa Tinto 2016 | Quinta de Vale Mourisco Sociedade Agrícola

Quinta do Monte Alegre Reserva V.R. Península Setúbal Tinto 2015 | Fernando Santana Pereira (Quinta Monte Alegre)

Quinta do Rol – Pinot Noir V.R. Lisboa Tinto 2010 | Sociedade Agrícola Quinta do Rol

Segredos do Dão Encruzado DOC Branco |Caves Vinícolas Martinho Alves – Produção e Comércio de Vinhos

Tyto Alba – Merlot DOC Tejo Tinto 2014 | Companhia das Lezírias

Varandas Grande Escolha DOC do Tejo Branco 2015 | Adega Cooperativa de Almeirim

Vida Nova – Syrah/Aragonês V.R. Algarve Tinto 2014 | Adega do Cantor Sociedade de Vitivinicultura

MEDALHADOS COM A TAMBULADEIRA DE PRATA