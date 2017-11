O Natal a chegar ao W Shopping

O Pai Natal está a chegar ao W Shopping e com ele, muitos espetáculos e atividades.

Começa no dia 1 de dezembro pelas 16h, onde irá decorrer o tradicional espectáculo de palhaços seguindo-se a chegada do Pai Natal.No dia 3 de dezembro, pelas 16h irá haver uma peça de teatro com O Pantufa e o Augusto à conquista de Santarém, no dia 8 de dezembro, pelas 16h irão ser contadas histórias de encantar com o Pantufa e Eduardo Soeiro, no dia 10 de dezembro, pelas 16h podemos contar com a magia com Manuel Barata e no dia 17 de dezembro, pelas 16h haverá um espectáculo de palhaços.

Modelagem de balões, Saxofone co Pedro Santos Rosa, caricaturas, algodão doce e pinturas faciais vão ser outros atrativos para os mais novos!