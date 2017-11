Ténis Almeirim com atletas em prova em todos os escalões juvenis

Oito tenistas da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim disputaram torneios oficiais no fim de semana de 18 e 19 de novembro, numa prova de vitalidade do clube. Dos Sub12 aos Sub18, tenistas de Almeirim disputaram todos os escalões jovens.

Em Sub12, José Miguel Rodrigues, João Trindade e Lourenço Trindade disputaram o Torneio Aniversário do Clube Ténis do Montijo, com José Miguel Rodrigues a ter atingido as meias-finais.

No escalão de Sub14, Pedro Valverde atingiu os quartos-de-final no Torneio de São Martinho, promovido pela Talent Discover Sports, em Santarém.

Em Sub16, António Vozone foi o representante das “cores” de Almeirim, tendo cedido na segunda ronda, também no torneio disputado no Montijo.

Por fim, em Sub18, Bernardo Nunes, André Vital e Miguel Valverde disputaram também o torneio em Santarém.

Apesar da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim disputar torneios oficiais da Federação Portuguesa de Ténis, o facto de o fazer em todos os escalões de formação num mesmo fim-de-semana acaba por ser um ponto de destaque no desenvolvimento desportivo do clube.