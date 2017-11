Escolas colocam vendas nos olhos dos alunos para descrubrirem frutas

No âmbito do projeto de educação para a saúde do Agrupamento de Escolas de Fazendas de Almeirim foi realizada uma atividade de educação alimentar, nos meses de outubro e novembro, com todas as salas de jardim de infância (Centro Escolar de Fazendas de Almeirim, Paço dos Negros e Raposa) com o tema “prova cega de frutas” cujo objetivo foi descobrir as frutas pelo uso dos sentidos, especificamente o olfato e o paladar.

A Câmara Municipal de Almeirim destacou ainda que a preocupação com a alimentação das crianças almeirinenses não se limita às refeições escolares. Ao longo do ano há varias iniciativas de promoção de uma alimentação saudável.