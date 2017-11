Os golos de Hernâni Domingos e Pedro Santos não evitaram a derrota do HC Tigres frente ao Sporting, no último fim de semana.

A equipa almeirinense jogou fora na 5.ª jornada do Campeonato Nacional da 2.ª Divisão. Com duas derrotas e três vitórias, a equipa de Paulo Beirante está no quinto lugar com nove pontos a quatro do líder Salesiana.

A 9 de dezembro, o HC Tigres recebe o S. Alenquer e Benfica.