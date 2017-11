Andebol: 20 kms aposta na captação

A Associação 20Kms de Almeirim, secção de Andebol, durante o mês de outubro e novembro, esteve presente na Escola Básica de Almeirim Canto do Jardim (P3) e na EB23 de Fazendas de Almeirim para treinos de captação.

“Os treinos de captação são entendidos pela secção como uma forma de incentivo à prática desportiva e ao desenvolvimento de capacidades físicas e intelectuais para crianças e jovens. Como tal, o trabalho efectuado nas escolas com as turmas, permitem fazer um enquadramento da prática desportiva que no nosso concelho se subdivide em muitas modalidades”, diz a seção.

Aos Encarregados de Educação e principalmente para as crianças e jovens que não praticam nenhuma modalidade desportiva, a Seção de Andebol diz esta será uma boa oportunidade destas se juntarem a nós. Treinos terças e sextas das 18h às 19h30 no pavilhao do Ciclo em Almeirim ao pé da GNR.