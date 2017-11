Festa do atletismo 2017 em Rio Maior

Realiza-se na próxima sexta-feira, dia 1 de dezembro, pelas 18h a Festa do Atletismo em Rio Maior.

A festa decorre no Centro de Estágios de Rio Maior, onde vão ser distinguidos os melhores atletas e clubes de 2017.

Os campeões deste ano foram Ângela Carvalho, Oswald Freitas, Filipe Vitorino e Nádia Carvalho do Clube de Natação de Rio Maior, Carolina Ribeiro, Carlos Prino e Ana Oliveira do Grupo de Atletismo de Fátima (GA Fátima) e Carlota Gonçalves do UFC Tomar.

Em Representação Seleção Nacional vão estar Humberto Santos e Tatiana Rosário do GA Fátima, Beatriz Gameiro da Associação 20Km de Almeirim, Vânia Mendes de CP Alcanena e José Matos do Sporting Clube Abrantes.

Os Treinadores dos Campeões foram Paulo Miguel (CNRM), Carlos Giovetty (NST Novas), Silvério Silva e José Dias (GA Fátima), Jorge Saldanha (UFC Tomar) e Direção Técnica (CN Rio Maior).

O Juiz do Ano é José Carlos Pratas Hipólito e a associação vai atribuir medalhas de mérito desportivo a Inês Henriques e Jorge Miguel.

Na Classificação final do Super Clube encontramos o CN Rio Maior em primeiro lugar com 2791 pontos, em segundo a Associação 20KM de Almeirim com 2667 pontos, em terceiro GA Fátima com 2468 pontos, em quarto lugar AEA Cartaxo com 2446 pontos e por fim UFC Tomar com 2171 pontos.

A Direção convida ainda os premiados para um jantar em regime de buffet a ter lugar no mesmo local após a cerimónia.