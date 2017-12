Equipa apoia Persi num momento difícil

A imagem está desfocada, mas isso não é o mais importante. Importante na imagem divulgada por Nuno Lucas é o apoio que a equipa do U. Almeirim quer prestar a Persi, jogador recentemente castigado com seis jogos após a tentativa de agressão ao árbitro no Fazendense- U. Almeirim

“Fica demonstrado nesta foto de família, onde falta alguns companheiros, toda a nossa admiração e respeito que temos pelo nosso colega Van Persi Mamede, que passa uma fase difícil na sua carreira”, diz Nuno Lucas.

O defesa do U. Almeirim e capitão diz que “sabemos que a sua atitude não foi a melhor, mas ninguém tem o direito de crucificar um dos melhores jogadores do nosso distrito, quem joga ou jogou futebol sabe que por vezes não conseguimos controlar as nossas emoções e reagimos perante as decisões, boas ou más, que um jogo de futebol trás, muitas vezes as injustiças deixam-nos loucos, agora colocarem a dedicação e profissionalismo do nosso colega é demais”.

A concluir a nota divulgada nas redes sociais, Nuno Lucas sublinha que “por tudo o que se diz por aí, fica aqui a nossa resposta de quem está mais unido que nunca!”.

O derby entre o Fazendense e o U. Almeirim ainda mexe e Persi viu o Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Santarém aplicar-lhe seis jogos de suspensão.

Pelo que o nosso jornal apurou, Persi terá tentado agredir o árbitro no derby da última semana que terminou empatado a uma bola.