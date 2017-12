Meio milhar de pessoas já passaram pela pista de gelo

Fechou o segundo dia da pista de gelo e pelo que O Almeirinense apurou passaram pelo equipamento cerca de 500 pessoas.

A pista tem 160 metros quadrados e ficará em funcionamento a partir de dia 1 de dezembro até dia 7 de janeiro, nos dias úteis a pista funciona das 10h às 18h e durante os fins de semana e feriados das 10h às 20h. O preço para usufruir da pista durante 20 minutos é de dois euros.

A pista de gelo ecológica que já está instalada em Almeirm é um produto amigo do meio ambiente, entre

outros fatores pois não necessita de água ou eletricidade para o seu funcionamento.

Sendo de destacar a tecnologia com que se fazem estas pistas de patinagem, já que as mesmas são formadas por placas de gelo sintético auto-lubrificadas, as quais vão libertando um lubrificante de forma a permitir um deslizamento ótimo sobre a pista.

Falando de uma pista de gelo real, com as mesmas características e num prazo de 37 dias como o tempo que vai estar em Almeirim, teria um consumo de 16.576 quilowatts assim como um consumo de 16576 litros de água, num período. Além disso emitiria 5,4 toneladas de CO2 para a atmosfera.

No entanto, o consumo de uma pista de gelo ecológica é inexistente, de forma que a poupança económica e energética é muito significativa. Em suma, e para termos uma visão clara da poupança que está em causa, isto corresponde ao consumo elétrico diário de 489 casas.

A Câmara Municipal de Almeirim investe 25 mil euros nas atividades de promoção das atividades do Natal 2017.